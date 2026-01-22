Atelier d’initiation à la LINOGRAVURE Rue de Plombart Cadaujac

Atelier d’initiation à la LINOGRAVURE

Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac Gironde

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Cet atelier de linogravure vous est proposé par Christelle Fontenoy, artisane d’art, de l’Atelier MINAKA.

Vous repartirez avec votre matrice ainsi que vos tirages au format A5.

Le déroulement par étapes

Introduction et explications de la technique, préparation du dessin, transfert sur linoléum, gravure sur format A6, encrage en 1 couleur, impression au format A5. .

Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com

