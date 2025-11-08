Atelier d’initiation à la lutherie à travers la fabrication de harpe à élastique Médiathèque intercommunale Montélimar

Atelier d’initiation à la lutherie à travers la fabrication de harpe à élastique

Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Atelier d’initiation à la facture instrumentale. Vous y apprendrez à fabriquer un vrai instrument de musique avec des élastiques, une boite en carton (riz, de pâtes, de gâteaux…), du scotch et des ciseaux.

English :

Introductory instrument-making workshop. Learn how to make a real musical instrument using rubber bands, a cardboard box (rice, pasta, cakes, etc.), tape and scissors.

German :

Workshop zur Einführung in den Instrumentenbau. Hier lernst du, wie man mit Gummibändern, einer Pappschachtel (Reis, Nudeln, Kuchen…), Klebeband und einer Schere ein echtes Musikinstrument baut.

Italiano :

Un laboratorio introduttivo alla costruzione di strumenti musicali. Impariamo a costruire un vero e proprio strumento musicale utilizzando elastici, una scatola di cartone (riso, pasta, torte, ecc.), nastro adesivo e forbici.

Espanol :

Taller de iniciación a la construcción de instrumentos. Aprende a fabricar un verdadero instrumento musical utilizando gomas elásticas, una caja de cartón (arroz, pasta, pasteles, etc.), cinta adhesiva y tijeras.

