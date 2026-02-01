Atelier d’initiation à la peinture au café et épices Foncine-le-Haut
Atelier d’initiation à la peinture au café et épices Foncine-le-Haut jeudi 12 février 2026.
Atelier d’initiation à la peinture au café et épices
Médiathèque Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-19 18:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Partez à la découverte de cette technique artistique assez intéressante qui utilise le café comme médium principal. le café offre une palette de teintes sépia et brunes. Matériel fourni, petite participation demandée. .
Médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’initiation à la peinture au café et épices
L’événement Atelier d’initiation à la peinture au café et épices Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-02-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA