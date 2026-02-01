Atelier d’initiation à la peinture au café et épices

Médiathèque Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-19 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Partez à la découverte de cette technique artistique assez intéressante qui utilise le café comme médium principal. le café offre une palette de teintes sépia et brunes. Matériel fourni, petite participation demandée. .

Médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’initiation à la peinture au café et épices

L’événement Atelier d’initiation à la peinture au café et épices Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-02-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA