Atelier d’initiation à la peinture avec l’association A.P.P.E.L

6 rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

L’association A.P.P.E.L. invite les enfants dès 8 ans à découvrir la peinture !

Lors de cet atelier créatif, ils apprendront à maîtriser les proportions et l’association des couleurs, ils s’initieront au quadrillage pour réaliser leur dessin, puis ils manieront les pinceaux afin de donner vie à leur œuvre.

Enfants de 8 à 12 ans, gratuit. Réservation obligatoire. .

6 rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee.deols@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is honey? What’s it good for? An experienced beekeeper will show you what honey is used for, its virtues and the products of the hive. A convivial moment to understand the stages in the life of the bee, the work carried out in the hive, and the role of the beekeeper.

L’événement Atelier d’initiation à la peinture avec l’association A.P.P.E.L Déols a été mis à jour le 2026-02-06 par BERRY