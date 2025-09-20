Atelier d’initiation à la poterie Musée de Cox Cox

Atelier d’initiation à la poterie 20 et 21 septembre Musée de Cox Haute-Garonne

Tarif : 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Participez à une initiation à la poterie, au tour ou à la plaque.

Une expérience créative et conviviale pour découvrir les gestes et techniques de ce savoir‑faire ancestral.

Musée de Cox 31480 Cox Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie 0685490603 https://museecox.fr Parking et aire de pique nique sur place.

Initiation à la poterie

© Les terres vernissées de Cox