Atelier d’initiation à la réparation de textiles Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Et si vous appreniez à donner une

seconde vie à vos vêtements plutôt que de les jeter ?

La MVAC7, en partenariat avec le

SYCTOM et la Direction de la Propreté et de l’Eau de la

Ville de Paris, vous invite à un atelier

pratique et convivial pour découvrir des gestes simples de réparation

textile.

Pendant cet atelier, des intervenants vous proposeront un moment mêlant sensibilisation écologique et pratique de la

couture. Au programme, pour chaque créneau de 40 minutes :

–

15 minutes de

sensibilisation au recyclage et à la valorisation des textiles

–

15 minutes d’atelier

pratique pour apprendre à réparer vos vêtements à la main

Vous apprendrez notamment :

–

à recoudre un

bouton sur une chemise ou un chemisier

–

à réparer un

petit trou dans un jean grâce à la technique de broderie japonaise Sashiko, à la fois solide et

esthétique.

Une belle occasion de découvrir que réparer

peut aussi embellir vos vêtements !

Un atelier pour sensibiliser les habitant.e.s à la surconsommation et au recyclage des textiles.

Le samedi 28 mars 2026

de 10h30 à 14h00

gratuit

Réservation à maison.asso.07@paris.fr

5 CRÉNEAUX DE 40 MIN :

10H 30 / 11H15 / 12H / 12H40 / 13H

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T10:30:00+02:00_2026-03-28T14:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

