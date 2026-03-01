Atelier d’initiation à la réparation de textiles Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Atelier d’initiation à la réparation de textiles Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS samedi 28 mars 2026.
Et si vous appreniez à donner une
seconde vie à vos vêtements plutôt que de les jeter ?
La MVAC7, en partenariat avec le
SYCTOM et la Direction de la Propreté et de l’Eau de la
Ville de Paris, vous invite à un atelier
pratique et convivial pour découvrir des gestes simples de réparation
textile.
Pendant cet atelier, des intervenants vous proposeront un moment mêlant sensibilisation écologique et pratique de la
couture. Au programme, pour chaque créneau de 40 minutes :
–
15 minutes de
sensibilisation au recyclage et à la valorisation des textiles
–
15 minutes d’atelier
pratique pour apprendre à réparer vos vêtements à la main
Vous apprendrez notamment :
–
à recoudre un
bouton sur une chemise ou un chemisier
–
à réparer un
petit trou dans un jean grâce à la technique de broderie japonaise Sashiko, à la fois solide et
esthétique.
Une belle occasion de découvrir que réparer
peut aussi embellir vos vêtements !
Un atelier pour sensibiliser les habitant.e.s à la surconsommation et au recyclage des textiles.
Le samedi 28 mars 2026
de 10h30 à 14h00
gratuit
Réservation à maison.asso.07@paris.fr
5 CRÉNEAUX DE 40 MIN :
10H 30 / 11H15 / 12H / 12H40 / 13H
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T11:30:00+01:00
fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T10:30:00+02:00_2026-03-28T14:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire