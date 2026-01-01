Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris

Les bénévoles de Repair Café proposent aux enfants une initiation aux techniques de la réparation, à la connaissance des outils, à l’apprentissage de la soudure, couture, visserie, et des techniques de montage et démontage des appareils… La réparation est une activité essentielle, gratifiante et qui préserve l’environnement. A pratiquer sans hésiter ! https://www.repaircafeparis.fr/

On ne jette plus, on répare ! C’est tendance et écolo.

Et même rigolo ! Proposé par l’association Repair Café Paris.

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T12:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon



Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire

