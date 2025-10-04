Atelier d’initiation à la réparation d’objets pour les enfants Bibliothèque François Villon Paris

Atelier d’initiation à la réparation d’objets pour les enfants Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque François Villon Paris

Gratuit, sur inscription

On ne jette plus, on répare ! C’est tendance et écolo. Et même rigolo ! Proposé par l’association Repair Café Paris.

Les bénévoles de Repair Café proposent aux enfants une initiation aux techniques de la réparation, à la connaissance des outils, à l’apprentissage de la soudure, couture, visserie, et des techniques de montage et démontage des appareils…

La réparation est une activité essentielle, gratifiante et qui préserve l’environnement.

A pratiquer sans hésiter !

Bibliothèque François Villon 81 Boulevard de la Villette, 75010 Paris, France Métro 2 : Colonel Fabien. Métro 7bis : Bolivar. Bus 46 et 75 : Colonel Fabien.

Philippe Diaz (Bibliothèque François Villon)