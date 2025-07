Atelier d’initiation à la restauration de murets en pierre sèche à Assier Assier

Atelier d’initiation à la restauration de murets en pierre sèche à Assier Assier samedi 13 septembre 2025.

Atelier d’initiation à la restauration de murets en pierre sèche à Assier

Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Venez apprendre les techniques de base et contribuer à la restauration de murets en pierre sèche, accompagnés de Sylvain LAPOTRE artisan murailler du réseau Marque Valeurs Parc et les membres de l’Association foncière Pastorale d’Assier. Une belle occasion pour découvrir le patrimoine bâti de pierre sèche caractéristique de la Devèze d’Assier murets, passage et compte-moutons, cazelle.

Apportez votre pique-nique à partager pour conclure la matinée de travail !

Evènement Causserie

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES .

Assier 46320 Lot Occitanie

English :

Come and learn basic techniques and contribute to the restoration of dry-stone walls, accompanied by Sylvain LAPOTRE, artisan murailler from the Marque Valeurs Parc network, and members of the Association Foncière Pastorale d’Assier. A great opportunity to discover the dry-stone heritage of the Devèze d’Assier: low walls, passageways, sheep counters and cazelle.

Bring your own picnic to end the morning’s work!

German :

Lernen Sie die Grundtechniken und tragen Sie zur Restaurierung von Trockensteinmauern bei. Begleitet werden Sie dabei von Sylvain LAPOTRE, einem Mauerbauer aus dem Netzwerk Marque Valeurs Parc, und den Mitgliedern der Association foncière Pastorale d’Assier. Eine gute Gelegenheit, das für die Devèze d’Assier charakteristische Baukulturerbe aus Trockenmauerwerk zu entdecken: Mauern, Durchgang und Schafzähler, Cazelle.

Bringen Sie Ihr Picknick mit, das Sie zum Abschluss des Vormittags teilen können!

Italiano :

Venite ad imparare le tecniche di base e a contribuire al restauro dei muri a secco, accompagnati da Sylvain LAPOTRE, muratore della rete Marque Valeurs Parc, e dai membri dell’Associazione Foncière Pastorale d’Assier. È stata una grande occasione per scoprire il patrimonio di pietra a secco che caratterizza la Devèze d’Assier: muretti, passaggi, banchi per le pecore e cazelle.

Portate un picnic da condividere alla fine della mattinata di lavoro!

Espanol :

Venga a aprender las técnicas básicas y contribuya a la restauración de muros de piedra seca, acompañado por Sylvain LAPOTRE, albañil de la red Marque Valeurs Parc, y miembros de la Association Foncière Pastorale d’Assier. Fue una gran oportunidad para descubrir el patrimonio de piedra seca tan característico de Devèze d’Assier: muros bajos, pasadizos, contadores de ovejas y cazelle.

¡Traiga un picnic para compartir al final de la mañana de trabajo!

L’événement Atelier d’initiation à la restauration de murets en pierre sèche à Assier Assier a été mis à jour le 2025-07-22 par Pnr des Causses du Quercy