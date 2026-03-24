Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Place de la Mairie Fontaines
Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Place de la Mairie Fontaines lundi 6 avril 2026.
Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre
Place de la Mairie Maison du patrimoine Fontaines Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
D’une durée de 3h, tous les 1e samedis matin de juin à septembre, ils invitent le curieux ou l’artiste en herbe à s’initier à la culture sur pierre, en lui fournissant massette, ciseaux, modèles et bien-sûr le bloc avec lequel ils repartiront.
A partir de 8 ans. .
Place de la Mairie Maison du patrimoine Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre
L’événement Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Fontaines a été mis à jour le 2026-03-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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