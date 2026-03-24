Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Place de la Mairie Fontaines

Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre

Place de la Mairie Maison du patrimoine Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

D’une durée de 3h, tous les 1e samedis matin de juin à septembre, ils invitent le curieux ou l’artiste en herbe à s’initier à la culture sur pierre, en lui fournissant massette, ciseaux, modèles et bien-sûr le bloc avec lequel ils repartiront.

A partir de 8 ans. .

Place de la Mairie Maison du patrimoine Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre

L’événement Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Fontaines a été mis à jour le 2026-03-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I