Atelier d’initiation à la tablette et à la sécurité en ligne Bibliothèque Amélie Paris

Cet atelier, animé par Kocoya ThinkLab, a pour objectif de vous accompagner dans la prise en main des fonctionnalités essentielles d’une tablette et de vous initier aux bonnes pratiques pour naviguer en toute sécurité sur Internet.

Vous découvrirez des conseils simples pour protéger vos données, adopter des réflexes numériques responsables et gagner en autonomie.

Une opportunité idéale pour apprendre et échanger dans un cadre convivial.

La Bibliothèque Amélie s’associe à Kocoya ThinkLab, une association engagée dans la sensibilisation de tous les publics à un usage éthique et responsable du numérique, pour vous proposer un atelier pratique autour des tablettes et de la sécurité en ligne.

Le mardi 25 novembre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit

Inscription au 01 83 79 11 11

Nombre de participants limité à 8 personnes

Public adultes.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

