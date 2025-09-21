Atelier d’initiation à la taille de pierre Hôtel de Ville de Morteau Morteau

Atelier d’initiation à la taille de pierre Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Morteau Doubs

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez vous initier à la taille de pierre lors d’un atelier tout public.

Les enfants pourront tailler un bloc de roche sous la surveillance d’un professionnel aguerri et découvrir cet artisanat particulier.

Hôtel de Ville de Morteau 2 place de l’Hôtel de Ville, 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

