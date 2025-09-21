Atelier d’initiation à la taille de pierre Musée des Sources d’Hercule Deneuvre

Atelier d’initiation à la taille de pierre Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Musée des Sources d’Hercule Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Florent Périer, tailleur de pierre professionnel, anime un atelier découverte au musée Les Sources d’Hercule. Les fouilles du sanctuaire de Deneuvre ont mis au jour une quantité impressionnante de stèles faites sur place. Cet artisanat manifestement florissant dans le village est le témoignage d’un savoir-faire que Florent Périer vous transmettra à travers une mise en pratique de ses techniques.

Musée des Sources d’Hercule Rue de la Porte Saint Nicolas, 54120 Deneuvre, France Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383752282 https://www.museehercule.fr Plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule romaine. Restitution exacte du sanctuaire comme il était au milieu du IVe siècle après J.C. Les statues et les bassins sont à la même place que dans l’ancien sanctuaire. La taille et le relief sont eux aussi conformes à la réalité du IVe siècle.

© Musée des Sources d’Hercule de Deneuvre