Louzes

Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale

La Gastine Louzes Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale

Venez participer à cet atelier d’initiation à la teinture végétale avec l’écologue et animatrice nature Maïenthème. Sur inscription, places limitées.

25€ par personne

Contact et informations au 06 02 60 43 53 maientheme@proton.me .

La Gastine Louzes 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 02 60 43 53 maientheme@proton.me

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English :

Introduction to Plant Dyeing Workshop

L’événement Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Maine Saosnois