Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes
Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes dimanche 14 juin 2026.
Louzes
Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale
La Gastine Louzes Sarthe
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale
Venez participer à cet atelier d’initiation à la teinture végétale avec l’écologue et animatrice nature Maïenthème. Sur inscription, places limitées.
25€ par personne
Contact et informations au 06 02 60 43 53 maientheme@proton.me .
La Gastine Louzes 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 02 60 43 53 maientheme@proton.me
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English :
Introduction to Plant Dyeing Workshop
L’événement Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Maine Saosnois
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