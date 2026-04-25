Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes

Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes dimanche 14 juin 2026.

Adresse : La Gastine

Ville : 72600 Louzes

Département : Sarthe

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 25

Louzes

Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale

La Gastine Louzes Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale
Venez participer à cet atelier d’initiation à la teinture végétale avec l’écologue et animatrice nature Maïenthème. Sur inscription, places limitées.
25€ par personne
Contact et informations au 06 02 60 43 53 maientheme@proton.me   .

La Gastine Louzes 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 02 60 43 53  maientheme@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to Plant Dyeing Workshop

L’événement Atelier d’Initiation à la Teinture Végétale Louzes a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Maine Saosnois

À voir aussi à Louzes (Sarthe)