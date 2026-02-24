Atelier d’initiation à la vannerie Place Jean Louis Labbe Broons
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
2026-03-21
Atelier de création artisanal
Christina Otto, artiste vannière, vous invite à tresser les herbes sauvages lors de cet atelier d’initiation à la vannerie. Réalisation d’une hirondelle en jonc et en saule sauvage
En partenariat avec le FARE
Public adulte
Sur inscription .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
