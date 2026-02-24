Atelier d’initiation à la vannerie Place Jean Louis Labbe Broons

Atelier d’initiation à la vannerie

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:30:00

2026-03-21

Atelier de création artisanal

Christina Otto, artiste vannière, vous invite à tresser les herbes sauvages lors de cet atelier d’initiation à la vannerie. Réalisation d’une hirondelle en jonc et en saule sauvage

En partenariat avec le FARE

Public adulte

Sur inscription .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

