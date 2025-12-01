Atelier d’initiation à la vannerie d’écorce Le Bourg Berbezit
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Atelier d’initiation à la vannerie d’écorce au Bar’Bezit, pour réaliser 2 modèles de flocons à suspendre au sapin de Noël, en écorce de saule sauvage. Renseignements & réservation obligatoire au 06 32 22 10 11, à partir de 8 ans 30€ par personne.
Le Bourg Au Bar’Bezit Berbezit 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 51 91 54
English :
Introductory bark basketry workshop at Bar’Bezit, to make 2 models of flakes to hang on the Christmas tree, from wild willow bark. Information & booking required on 06 32 22 10 11, from 8 years 30? per person.
