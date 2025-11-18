Atelier d’initiation à la vannerie en réemploi Tiers-lieu Les Mains libres Nantes

Atelier d’initiation à la vannerie en réemploi Samedi 13 décembre, 10h00 Tiers-lieu Les Mains libres Loire-Atlantique

Plein 20 € / Réduit 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T13:00:00

Fin : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T13:00:00

L’occasion de réemployer le papier pour aborder l’artisanat d’art de manière écolo !

Tiers-lieu Les Mains libres 8 quater rue de la Mitrie 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@latelier-lucide.fr »}]

Venez vous initier à la vannerie en fabriquant une corbeille ou un poisson tressé à partir de journaux ! bricolage Atelier