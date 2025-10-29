Atelier d’initiation à l’aquarelle Abbadiale, Maison des arts Arras-en-Lavedan
Atelier d’initiation à l’aquarelle Abbadiale, Maison des arts Arras-en-Lavedan mercredi 29 octobre 2025.
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Abbadiale, Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Venez découvrir les bases de cette technique douce et lumineuse.
Encadré-e par Catherine Albrech de l’atelier Image.in, apprenez à jouer avec les couleurs et l’eau pour créer votre première aquarelle.
Atelier de deux heures pour adultes et enfants accompagnés.
Aucun prérequis nécessaire !
Places limitées maximum 10 personnes.
Matériel fourni.
Pour s’inscrire, par téléphone au 06 47 94 14 55 ou par mail albrech@albrech.org
.
+33 6 47 94 14 55 albrech@albrech.org
English :
Discover the basics of this gentle, luminous technique.
Under the guidance of Catherine Albrech from the Image.in workshop, learn to play with colors and water to create your first watercolor.
Two-hour workshop for adults and accompanied children.
No prerequisites required!
Places limited: maximum 10 people.
Materials supplied.
To register, call 06 47 94 14 55 or e-mail albrech@albrech.org
German :
Lernen Sie die Grundlagen dieser sanften und leuchtenden Technik kennen.
Unter Anleitung von Catherine Albrech vom Atelier Image.in lernen Sie, mit den Farben und dem Wasser zu spielen, um Ihr erstes Aquarell zu schaffen.
Zweistündiger Workshop für Erwachsene und Kinder mit Begleitung.
Keine Vorkenntnisse erforderlich!
Begrenzte Plätze: maximal 10 Personen.
Material wird bereitgestellt.
Um sich anzumelden, telefonisch unter 06 47 94 14 55 oder per E-Mail albrech@albrech.org
Italiano :
Venite a scoprire le basi di questa tecnica delicata e luminosa.
Con la supervisione di Catherine Albrech del laboratorio Image.in, imparate a giocare con i colori e l’acqua per creare il vostro primo acquerello.
Laboratorio di due ore per adulti e bambini accompagnati.
Non sono richiesti prerequisiti!
I posti sono limitati: massimo 10 persone.
Materiale fornito.
Per iscriversi, chiamare il numero 06 47 94 14 55 o inviare un’e-mail a albrech@albrech.org
Espanol :
Venga a descubrir los fundamentos de esta técnica suave y luminosa.
Bajo la supervisión de Catherine Albrech, del taller Image.in, aprenda a jugar con los colores y el agua para crear su primera acuarela.
Taller de dos horas para adultos y niños acompañados.
No se exigen requisitos previos
Plazas limitadas: máximo 10 personas.
Materiales proporcionados.
Para inscribirse, llame al 06 47 94 14 55 o envíe un correo electrónico a albrech@albrech.org
