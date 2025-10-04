Atelier d’initiation à l’aquarelle avec Marine CHAUVET Civaux
Atelier d’initiation à l’aquarelle avec Marine CHAUVET
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Samedi 4 octobre à 10h30 pour les ados 12 à 15 ans
Samedi 22 novembre à 11h pour les enfants (7 à 11 ans)
à 14h pour les adultes (+de 16 ans)
Gratuit sur inscription- Matériel fourni .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
