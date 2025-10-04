Atelier d’initiation à l’aquarelle avec Marine CHAUVET Civaux

Atelier d’initiation à l’aquarelle avec Marine CHAUVET

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Samedi 4 octobre à 10h30 pour les ados 12 à 15 ans

Samedi 22 novembre à 11h pour les enfants (7 à 11 ans)

à 14h pour les adultes (+de 16 ans)

Gratuit sur inscription- Matériel fourni .

4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

