Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres In Room Saint-Pol-de-Léon

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Livres In Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:15:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez créer votre illustration personnalisée sur le thème Paysages enneigés .

Fournitures incluses.

Ouvert à tous à partir de 11 ans, sans prérequis. Sur réservation. .

Livres In Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 02 52 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’initiation à l’aquarelle

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX