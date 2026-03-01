Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres In Room Saint-Pol-de-Léon
Atelier d'initiation à l'aquarelle Livres In Room Saint-Pol-de-Léon samedi 14 mars 2026.
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Livres In Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:15:00
2026-03-14
Venez créer votre illustration personnalisée sur le thème Fleurs .
Fournitures incluses.
Ouvert à tous à partir de 11 ans, sans prérequis. Sur réservation. .
Livres In Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 02 52 01
