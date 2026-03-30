Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:15:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez vous initier à l’aquarelle en peignant un magnifique coucher de soleil sur la mer.

Guidé.e pas à pas par Daphné, vous repartirez à l’issue de l’atelier avec votre création.

Ouvert à tous à partir de 11 ans, sans prérequis. Sur réservation. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 02 52 01

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English : Atelier d’initiation à l’aquarelle

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX