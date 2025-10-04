Atelier d’initiation à l’argile Médiathèque Denis Diderot Espira-de-l’Agly

Atelier d’initiation à l’argile Médiathèque Denis Diderot Espira-de-l’Agly samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’initiation à l’argile Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Denis Diderot Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Myriam de l’association Les Fées Divin vous propose au sein de notre médiathèque une initiation à la sculpture.

Nombre de place limitées à 5

Médiathèque Denis Diderot Impasse Teulière, 66600 Espira-de-l’Agly Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430444830 https://www.espira.com/culture/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@espira.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0430444830 »}] Médiathèque Denis DIDEROT – Maison du savoir Impasse Teulière, Espira-de-l’Agly, France

Myriam de l’association Les Fées Divin vous propose au sein de notre médiathèque une initiation à la sculpture.

Les fées Divin