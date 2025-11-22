Atelier d’initiation à l’auto-défense féminine Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Atelier d’initiation à l’auto-défense féminine Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:00 – 17:00

Gratuit : oui SUR INSCRIPTION : sqvt@saintsebastien.fr ou au 02 40 80 85 79 Adulte, Etudiant

Cet atelier est encadré par Tévi SAY, une ancienne combattante d’Arts Martiaux et actuelle coach de la plus importante section féminine de MMA de France, qui oeuvre activement pour l’empowerment des femmes.

Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230