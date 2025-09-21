Atelier d’initiation à l’écriture poétique MuséAl Alba-la-Romaine

Atelier d’initiation à l’écriture poétique MuséAl Alba-la-Romaine dimanche 21 septembre 2025.

MuséAl s’associe au Printemps des Poètes pour célébrer le patrimoine et la poésie dans le théâtre antique.

Les poétesses Linda Maria Baros et Gaëlle Fonlupt ainsi que le poète Guillaume Métayer vous proposent une initiation à l’écriture poétique.

RDV sur le parvis du musée

Places limitées, réservation vivement conseillée.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

MuséAl s'élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d'origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l'artisanat gallo-romain.

