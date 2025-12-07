Atelier d’initiation à l’électronique Shakirail Paris

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/ageta/evenements/atelier-initiation-electronique-2

Public : Ado/adultes Débutant.es, aucune compétence en électronique, ni en code, ni du logiciel Arduino

Tarif : 12€/2h30

Prérequis : Prendre un ordi portable avec port USB par personne/binôme et pré-installer le logiciel Arduino sur https://www.arduino.cc/en/software/

L’atelier se composera d’une présentation générale de l’électronique et d’Arduino, suivie de deux exercices pratiques puis un exercice final pour réaliser le prototype du jeu sur une plaque de prototypage.

Le Kit utilisé est composé de :- Un microcontrôleur Arduino Nano ATMega328- Un écran circulaire 128- Un mini bouton interrupteur 3 broches- Un mini buzzer (sonore)- Une plaque de prototypage (breadboard)- Quelques câbles de prototypage- Une LED- Une résistance 220Ω

Prix du Kit si le/la participant.e souhaite repartir avec : + 10€ TTC en espèces à la fin de l’atelier.

Cet atelier s’inscrit dans une démarche de réappropriation de savoirs techniques, avec une perspective ludique et inclusive. À la fin de l’atelier les participant.es auront acquis des bases simples grâce à la réalisation d’un objet de A à Z (code, montage, assemblage), ainsi que des conseils pour approfondir la pratique de l’électronique à travers la création.

Site de l’intervenante : https://www.louparisot.com/

Bio : Lou Parisot est une artiste plasticienne diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen et de l’ENSCI – Les Ateliers Paris. Elle conçoit des dispositifs-sculpturaux qui font dialoguer savoir-faire artisanaux et technologies contemporaines (céramique, électronique, vidéo, virtuel, IA).

Les participant·e.s apprendront à programmer un microcontrôleur Arduino et à créer le prototype d’un jeu interactif grâce à un petit écran circulaire et un mini bouton interrupteur.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 16h30

payant

12€

Tout public.

Shakirail 72 Rue Riquet 75018 Paris

