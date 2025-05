Atelier d’initiation à l’espéranto, la langue internationale – Manufacture Nantes, 8 juin 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre du congrès national d’Espéranto qui se tiendra à Nantes du 7 au 9 juin, le Centre Culturel Nantes Espéranto propose un atelier d’initiation d’une heure.Une langue plus facile à apprendre, équitable et neutre, parlée dans plus de 120 pays, pour voyager, participer à des rencontres internationales, profiter d’une riche littérature. Profitez de cette occasion unique de découvrir l’Espéranto.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0644792597