Atelier d’initiation à l’euskara pour les parents Salle du conseil Ascain

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Votre enfant est scolarisé en filière bilingue ou en immersion et vous souhaitez l’accompagner au quotidien, même si vous ne parlez pas (ou peu) l’euskara ?
Un atelier ludique et gratuit animé par Plazara est proposé aux parents.
À travers des jeux, des mises en situation et des outils concrets, cet atelier vous donnera des clés simples pour intégrer l’euskara dans les échanges quotidiens avec votre enfant.
Réservation obligatoire. .
Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr
