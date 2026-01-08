Atelier d’initiation à l’euskara pour les parents Salle du conseil Ascain

Atelier d’initiation à l’euskara pour les parents

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Votre enfant est scolarisé en filière bilingue ou en immersion et vous souhaitez l’accompagner au quotidien, même si vous ne parlez pas (ou peu) l’euskara ?

Un atelier ludique et gratuit animé par Plazara est proposé aux parents.

À travers des jeux, des mises en situation et des outils concrets, cet atelier vous donnera des clés simples pour intégrer l’euskara dans les échanges quotidiens avec votre enfant.

Réservation obligatoire. .

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr

