Atelier d’initiation à l’impression à la planche et au flocage Musée de l’impression sur étoffes Mulhouse

Atelier d’initiation à l’impression à la planche et au flocage Musée de l’impression sur étoffes Mulhouse samedi 20 septembre 2025.

Atelier d’initiation à l’impression à la planche et au flocage Samedi 20 septembre, 14h00 Musée de l’impression sur étoffes Haut-Rhin

Durée : environ 30 minutes pour décorer un pochon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Bérengère Paris et Estelle Specklin, alias Poupet-Pounket, vous ouvrent les portes de l’atelier pour vous initier à la technique de l’impression à la planche et du flocage. Vous pourrez repartir avec votre pochon décoré.

Musée de l’impression sur étoffes 14 Rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389468300 https://www.musee-impression.com Le musée a pour vocation de mieux comprendre et faire connaître l’impression textile. Musée d’art décoratif, musée industriel, musée d’histoire locale, musée de société, musée de la mode : le musée de l’impression oscille entre de nombreux pôles patrimoniaux qui ont tous leur importance. Sa richesse, tant qualitative que quantitative est sa plus grande force. Conserver, restaurer et mettre en valeur cet ensemble unique au monde est la tâche quotidienne du musée. Expositions temporaires, publications, démonstrations d’impression à la planche de bois ou sur machine à rouleaux de cuivre, animations pour enfants et adultes, visites guidées, rééditions de documents anciens vendus à la boutique : autant d’outils au service d’un patrimoine complexe entre mémoire et création

Bérengère Paris et Estelle Specklin, alias Poupet-Pounket, vous ouvrent les portes de l’atelier pour vous initier à la technique de l’impression à la planche et du flocage. Vous pourrez repartir avec…

© Musée de l’Impression sur étoffes