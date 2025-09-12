Atelier d’initiation à l’informatique sites utiles et administratifs Médiathèque Istres

Atelier d’initiation à l’informatique sites utiles et administratifs Médiathèque Istres vendredi 12 septembre 2025.

Atelier d’initiation à l’informatique sites utiles et administratifs

Vendredi 12 septembre 2025 de 15h à 17h. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 15:00:00

fin : 2025-09-12 17:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Vous souhaitez devenir un “Pro” de l’informatique ? Alors cet atelier d’initiation est pour vous. Lors de cette session, l’animateur abordera les bases de la navigation internet sites utiles et administratifs.

Recensement des différents sites administratifs et les démarches qu’ils permettent de faire et aperçu de sites marchands.

Accompagnement des utilisateurs dans le bon usage de l’informatique par le service Imedias.



Dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 60

English :

Would you like to become a computer « Pro »? Then this introductory workshop is for you.

German :

Möchten Sie ein Computerprofi werden? Dann ist dieser Einführungskurs genau das Richtige für Sie. In diesem Kurs werden die Grundlagen des Surfens im Internet behandelt: nützliche und administrative Websites.

Italiano :

Volete diventare professionisti del computer? Allora questo workshop introduttivo fa al caso vostro. Durante questa sessione, l’animatore illustrerà le basi della navigazione in Internet: siti utili e amministrativi.

Espanol :

¿Le gustaría convertirse en un « profesional » de la informática? Entonces este taller introductorio es para ti.

L’événement Atelier d’initiation à l’informatique sites utiles et administratifs Istres a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme d’Istres