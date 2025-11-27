Atelier d’initiation à l’ordinateur et à la sécurité en ligne -7e arrondissement Bibliothèque Saint-Simon Paris

Cet atelier, animé par Kocoya ThinkLab, a pour objectif de vous accompagner dans la prise en main des fonctionnalités essentielles d’un ordinateur et de vous initier aux bonnes pratiques pour naviguer en toute sécurité sur Internet.

Cet atelier s’inscrit dans un cycle de 4 sessions, commençant le 13 novembre. Il est obligatoire de s’inscrire pour les 4 sessions.

Vous découvrirez des conseils simples pour protéger vos données, adopter des réflexes numériques responsables et gagner en autonomie.

Une opportunité idéale pour apprendre et échanger dans un cadre convivial.

La Bibliothèque Saint Simon s’associe à Kocoya ThinkLab, une association engagée dans la sensibilisation de tous les publics à un usage éthique et responsable du numérique, pour vous proposer un atelier pratique autour de l’ordinateur et de la sécurité en ligne.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 09h45 à 11h45

gratuit

Inscription au 01 83 79 11 11

Nombre de participants limité à 8 personnes

Public adultes.

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

