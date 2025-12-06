Atelier d’initiation à l’origami Bibliothèque Amélie Paris

Les bibliothécaires vous proposent un atelier d’initiation à l’origami pour petits et grands.

A partir de 10 ans

Viens fabriquer tes boîtes cadeaux en origami.

Le samedi 06 décembre 2025

de 16h00 à 16h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7