Atelier d’initiation à TouchDesigner STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:30 – 20:00

Gratuit : non Unique : 5€

Cet atelier animé par Lucie MRCr est envisagé comme une initiation pour débutant·es, comprenant la présentation des ressources sur le sujet, une veille créative et artistique, ainsi qu’un état des lieux des usages possibles. Les participant·es exploreront le fonctionnement général de TouchDesigner, les premiers pas dans l’interface et les principales possibilités d’interaction, afin d’acquérir des bases solides pour développer leurs propres expérimentations visuelles et interactives. Matériel nécessaire : un ordinateur portable + TouchDesigner Niveau : débutant

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/atelier-dinitiation-touchdesigner-09042026-1630



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