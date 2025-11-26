Atelier d’initiation à Unity et à la création des 3C STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 18:30 – 21:00

Unity est l’un des deux moteurs les plus répandus dans l’industrie du jeu vidéo (avec Unreal Engine). Il est majoritairement utilisé dans les productions indépendantes, en particulier pour les jeux 2D. À l’aide d’assets préconstruits et des outils intégrés à Unity, l’atelier propose de découvrir ce moteur de jeu en créant une première scène interactive.Dans cette scène, les participant·es apprendront à mettre en place les “3 C” (Character, Controls, Camera), considérés comme les bases de tout projet vidéoludique. Cet atelier animé par Friday Afternoons est envisagé comme une initiation pour débutant·es, comprenant la présentation des ressources sur le sujet, une veille créative et artistique, un état des lieux des usages possibles. Matériel nécessaire : ordinateur portable avec clavier et souris + Unity 6.0Niveau : débutant

