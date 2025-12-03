Atelier d’initiation à Unreal Engine STEREOLUX Nantes

Atelier d’initiation à Unreal Engine STEREOLUX Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 18:30 – 21:00

Gratuit : non

Unreal Engine est un moteur de création 3D en temps réel parmi les plus puissants et les plus utilisés dans les domaines du jeu vidéo, de la réalité virtuelle et des arts immersifs.Cet atelier propose d’explorer son potentiel à travers une approche croisée entre jeu vidéo et scénographie, en s’appuyant sur le projet Jukebox Insider, une œuvre d’art numérique mêlant univers vidéoludique, performance scénique et art audiovisuel.Les participant·es seront amené·es à expérimenter la création d’environnements interactifs et immersifs, en hybridant narration, spatialisation et visuel temps réel, dans une perspective artistique et performative. Cet atelier animé par Martin Cailleau est envisagé comme une initiation pour débutant·es comprenant la présentation des ressources sur le sujet, d’une veille créative et artistique, un état des lieux des usages possibles. Matériel nécessaire : ordinateur portable + Unreal Engine Niveau : débutant

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/atelier-dinitiation-unreal-engine-03122025-1730