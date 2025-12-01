Atelier d’initiation Apprendre à faire une émission de radio Radio Alpa MJC J. Prévert Le Mans
Radio Alpa MJC J. Prévert 97 Grande Rue Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Cet atelier d’initiation permet de découvrir comment faire une émission de radio comment construire son conducteur d’émission, comment mener une interview, réaliser un micro-trottoir, … Gratuit Inscription obligatoire par mail à bonjour@radioalpa.com
– comment on construit son conducteur d’émission (organisation des contenus de l’émission)
– comment on mène une interview
– comment on écrit en radio
– comment on réalise un micro-trottoir
– questions ouvertes
Rendez-vous le samedi 13 décembre de 14h à 16h.
Dans le studio de Radio Alpa MJC J. Prévert, 97 Grande Rue, 72000 Le Mans
Gratuit Inscription obligatoire par mail à bonjour@radioalpa.com .
English :
This introductory workshop will help you discover how to make a radio program: how to build a program log, how to conduct an interview, how to make a micro-trottoir, … Free Registration required by e-mail to bonjour@radioalpa.com
