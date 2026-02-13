Atelier d’initiation au bruitage théâtral, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Atelier d’initiation au bruitage théâtral Lundi 23 février, 18h30 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Plongez dans l’univers du bruitage en improvisant des scènes principalement à l’aide du mime, tout en utilisant des objets du quotidien pour créer les sons. Les participants sont invités à apporter des objets personnels dont le son les amuse ou leur paraît intéressant.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d'un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Par la compagnie BPM

Cie BPM