Atelier d’initiation au bruitage théâtral, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac lundi 23 février 2026.
Sur réservation
Début : 2026-02-23T18:30:00+01:00 – 2026-02-23T20:30:00+01:00
Fin : 2026-02-23T18:30:00+01:00 – 2026-02-23T20:30:00+01:00
Plongez dans l’univers du bruitage en improvisant des scènes principalement à l’aide du mime, tout en utilisant des objets du quotidien pour créer les sons. Les participants sont invités à apporter des objets personnels dont le son les amuse ou leur paraît intéressant.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine

Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d'un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.
Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire
Par la compagnie BPM
Cie BPM