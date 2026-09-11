Atelier d’initiation au cannage, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Informations pratiques

Atelier d’initiation au cannage 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Le cannage en action, tissage et patience

Un atelier pratique autour du cannage traditionnel, très présent dans le mobilier des années 1930-1950.

Montrez que le cannage est un savoir-faire de patience, régularité et transmission, très lié aux techniques artisanales de mobilier tropical et colonial.

Déroulé :

• Introduction, histoire du cannage dans les assises (Chaises, fauteuils tropicaux, mobilier domestique)

• Présentation des matériaux : Rotin. Canne de rotin, outil de tension.

• Démonstration et initiation accompagnées de l’artisan sur un cadre individuel format réduit (type sous-verre).

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée (« kan » des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

Le cannage en action, tissage et patience