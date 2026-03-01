Atelier d’initiation au carnet de voyage Meillant
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 17:30:00
2026-03-14
Atelier d’initiation au carnet de voyage sur le thème proposé par le #printempsdespoètes 2026 #liberté
Matériel fourni (mais vous pouvez venir avec le vôtre)
Goûter compris boisson et gourmandises de Chez tante Agatha
Inscriptions obligatoires (places limités) 30 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 cheztanteagatha@gmail.com
Introductory travel journal workshop on the theme proposed by #printempsdespoètes 2026: #liberté
