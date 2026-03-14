ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN Castelnau-le-Lez
ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN Castelnau-le-Lez samedi 21 mars 2026.
ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN
153 Rue Alphonse Beau de Rochas Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 300 – 300 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Cet atelier immersif de deux jours vous invite à découvrir et expérimenter les fondements du chamanisme andin, transmis selon la cosmovision ancestrale des Q’ero.
À travers des enseignements théoriques et des pratiques guidées, vous explorerez des outils concrets de guérison, d’harmonisation et de transformation intérieure, tout en étant accompagné(e) dans la création de votre propre chemin
Stage Nicolas PAUCCAR CALCINA, Plongée dans le chamanisme andin. Unique date 2026 en France
Cet atelier immersif de deux jours vous invite à découvrir et expérimenter les fondements du chamanisme andin, transmis selon la cosmovision ancestrale des Q’ero.
À travers des enseignements théoriques et des pratiques guidées, vous explorerez des outils concrets de guérison, d’harmonisation et de transformation intérieure, tout en étant accompagné(e) dans la création de votre propre chemin initiatique.
Contenu du stage
La cosmovision andine et ses principes fondamentaux
Reprogrammation cellulaire et libération des mémoires
La dualité féminin masculin et son équilibre énergétique
Techniques de guérison andines
Techniques d’harmonisation du corps et de la maison
Les points énergétiques du corps humain
Nettoyage énergétique
Créer son propre chemin initiatique
Rituels sacrés andins
Cercle de guérison
Le stage alterne enseignements, pratiques, rituels et temps d’intégration, dans un cadre bienveillant et respectueux du rythme de chacun.Le programme peut être ajusté en fonction de l’intervenant et de l’énergie du groupe constitué, afin de favoriser une expérience vivante, authentique et alignée. .
153 Rue Alphonse Beau de Rochas Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 52 34 52 76 one.murielcalventus@gmail.com
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English :
This immersive two-day workshop invites you to discover and experience the foundations of Andean shamanism, transmitted according to the ancestral cosmovision of the Q?ero.
Through theoretical teachings and guided practices, you will explore concrete tools for healing, harmonization and inner transformation, while being accompanied in the creation of your own path
L’événement ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER