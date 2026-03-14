ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN Castelnau-le-Lez

ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN

153 Rue Alphonse Beau de Rochas Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 300 – 300 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Cet atelier immersif de deux jours vous invite à découvrir et expérimenter les fondements du chamanisme andin, transmis selon la cosmovision ancestrale des Q’ero.

À travers des enseignements théoriques et des pratiques guidées, vous explorerez des outils concrets de guérison, d’harmonisation et de transformation intérieure, tout en étant accompagné(e) dans la création de votre propre chemin

Stage Nicolas PAUCCAR CALCINA, Plongée dans le chamanisme andin. Unique date 2026 en France

Cet atelier immersif de deux jours vous invite à découvrir et expérimenter les fondements du chamanisme andin, transmis selon la cosmovision ancestrale des Q’ero.

À travers des enseignements théoriques et des pratiques guidées, vous explorerez des outils concrets de guérison, d’harmonisation et de transformation intérieure, tout en étant accompagné(e) dans la création de votre propre chemin initiatique.

Contenu du stage

La cosmovision andine et ses principes fondamentaux

Reprogrammation cellulaire et libération des mémoires

La dualité féminin masculin et son équilibre énergétique

Techniques de guérison andines

Techniques d’harmonisation du corps et de la maison

Les points énergétiques du corps humain

Nettoyage énergétique

Créer son propre chemin initiatique

Rituels sacrés andins

Cercle de guérison

Le stage alterne enseignements, pratiques, rituels et temps d’intégration, dans un cadre bienveillant et respectueux du rythme de chacun.Le programme peut être ajusté en fonction de l’intervenant et de l’énergie du groupe constitué, afin de favoriser une expérience vivante, authentique et alignée. .

153 Rue Alphonse Beau de Rochas Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 52 34 52 76 one.murielcalventus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This immersive two-day workshop invites you to discover and experience the foundations of Andean shamanism, transmitted according to the ancestral cosmovision of the Q?ero.

Through theoretical teachings and guided practices, you will explore concrete tools for healing, harmonization and inner transformation, while being accompanied in the creation of your own path

L’événement ATELIER D’INITIATION AU CHAMANISME ANDIN Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER