Atelier d’initiation au cirque Duel Reality Ferrières Martigues

Atelier d’initiation au cirque Duel Reality

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 12h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Un atelier proposé au Théâtre des Salins de Martigues autour de l’art du cirque.

Dans cet atelier de découverte, la compagnie Les 7 Doigts se fera un plaisir de vous initier aux bases de différentes disciplines de cirque (jongle, portés, équilibres…). .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

A workshop offered at the Théâtre des Salins in Martigues around the art of the circus.

German :

Ein Workshop rund um die Kunst des Zirkus, der im Théâtre des Salins in Martigues angeboten wird.

Italiano :

Un workshop sulle arti circensi presso il Théâtre des Salins di Martigues.

Espanol :

Un taller ofrecido en el Théâtre des Salins de Martigues en torno al arte del circo.

