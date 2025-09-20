Atelier d’initiation au décor sur céramique à Virebent Puy-l’Évêque

Atelier d’initiation au décor sur céramique à Virebent Puy-l’Évêque samedi 20 septembre 2025.

Atelier d’initiation au décor sur céramique à Virebent

13 rue de l’usine Puy-l’Évêque Lot

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’art du décor sur céramique lors d’un atelier participatif et convivial, ouvert à tous.

Que vous soyez petits ou grands, curieux ou passionnés, cet atelier est l’occasion idéale de laisser parler votre créativité tout en explorant un savoir-faire ancestral.

Réservation obligatoire. 15 personnes maximum .

13 rue de l’usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31 infos@virebent.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the art of decorating ceramics during a convivial workshop open to all.

Whether you’re young or old, curious or passionate, this workshop is the perfect opportunity to let your creativity run free while exploring an age-old skill.

Reservations required

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Kunst des Keramikdekors in einem geselligen Workshop, der allen offen steht.

Ob groß oder klein, neugierig oder leidenschaftlich, dieser Workshop ist die ideale Gelegenheit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und gleichzeitig ein uraltes Handwerk zu erforschen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire l’arte di decorare la ceramica in un simpatico laboratorio aperto a tutti.

Che siate giovani o anziani, curiosi o appassionati, questo laboratorio è l’occasione perfetta per dare sfogo alla vostra creatività esplorando un’abilità antica.

Prenotazione essenziale

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el arte de decorar cerámica en un simpático taller abierto a todos.

Ya seas joven o mayor, curioso o apasionado, este taller es la oportunidad perfecta para dar rienda suelta a tu creatividad mientras exploras una habilidad milenaria.

Imprescindible reservar

