Atelier d’initiation au dégagement de fossiles Musée Urgonia Orgon

Lundi 18 août 2025 à partir de 9h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Lundi 2025-08-18 09:00:00

Atelier d’initiation au dégagement de fossiles pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans au Musée Urgonia.Familles

Une des étapes importantes du travail du paléontologue est le dégagement, lequel consiste à libérer le fossile de sa gangue calcaire.

À l’aide d’outils utilisés en paléontologie, apprenez les techniques nécessaires au dégagement des fossiles trouvés à Orgon.



Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Introductory fossil digging workshop for adults and children aged 8 and over at the Musée Urgonia.

German :

Workshop zur Einführung in die Fossilienbergung für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren im Urgonia-Museum.

Italiano :

Laboratorio introduttivo allo scavo di fossili per adulti e bambini a partire dagli 8 anni presso il Museo di Urgonia.

Espanol :

Taller de iniciación a la excavación de fósiles para adultos y niños a partir de 8 años en el Museo Urgonia.

