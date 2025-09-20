Atelier d’initiation au dessin d’architecture et à la perspective Ecomusée de Marie Galante Marie Galante

Atelier d’initiation au dessin d’architecture et à la perspective Ecomusée de Marie Galante Marie Galante samedi 20 septembre 2025.

05 90 97 48 68

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier d’initiation au dessin d’architecture et à la perspective avec Jean-Marie HERAUD, artiste peintre.

Inscription obligatoire.

Ecomusée de Marie Galante Marie galante Habitation Murat Marie Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 97 48 68 L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé monument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la sucrerie et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes médicinales. La maison principale, récemment restaurée, présente dans une nouvelle muséographie les collections de l’écomusée.

Classé au titre des Monuments Historiques

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jean-Marie HERAUD