Atelier d’initiation au dessin en perspective Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde

Atelier d’initiation au dessin en perspective Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Esplanade Bernard Murat Corrèze

Gratuit. Réservation obligatoire. Dans la limite de 10 personnes. Accessible à tous à partir de 12 ans (les mineurs devront être accompagnés). Rendez-vous devant le Théâtre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Initiation au dessin en perspective d’après l’architecture du Théâtre.

En partenariat avec les Archives de Brive

Esplanade Bernard Murat Place du 14 juillet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

