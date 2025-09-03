Atelier d’initiation au dessin vectoriel Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier d'initiation au dessin vectoriel Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon mercredi 3 septembre 2025.

Atelier d’initiation au dessin vectoriel

02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Début : 2025-09-03 08:00:00

fin : 2025-09-03 12:00:00

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Cette formation vous permettra de créer des illustrations de qualité professionnelle, que ce soit pour des projets personnels

Rejoignez-nous pour une expérience d’apprentissage enrichissante et créative !

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

This course will enable you to create professional-quality illustrations, whether for your own personal projects or for other clients

Join us for an enriching and creative learning experience!

German :

Dieser Kurs wird Sie in die Lage versetzen, Illustrationen von professioneller Qualität zu erstellen, sei es für persönliche Projekte

Begleiten Sie uns auf eine bereichernde und kreative Lernerfahrung!

Italiano :

Questo corso vi permetterà di creare illustrazioni di qualità professionale, sia per i vostri progetti personali che per altri clienti

Unitevi a noi per un’esperienza di apprendimento arricchente e creativa!

Espanol :

Este curso le permitirá crear ilustraciones de calidad profesional, ya sea para sus proyectos personales o para otros clientes

¡Únase a nosotros para vivir una experiencia de aprendizaje enriquecedora y creativa!

L’événement Atelier d’initiation au dessin vectoriel Grillon a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes