Atelier d’initiation au métier d’éventailliste #6 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Appâts d’Anges Romans-sur-Isère

Atelier d’initiation au métier d’éventailliste #6 Journées Européennes des Métiers d’Art
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-11
2026-04-08 2026-04-11
Frédérick Yvan Manuel Gay, plasticien éventailliste, vous propose de vous initier au métier d’éventailliste !
Atelier Appâts d’Anges 9 rue pêcherie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Frédérick Yvan Manuel Gay, visual artist and fan-maker, invites you to learn how to become a fan-maker!
