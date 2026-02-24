Atelier d’initiation au métier d’éventailliste #6 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Appâts d’Anges Romans-sur-Isère

Atelier d’initiation au métier d’éventailliste #6 Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier Appâts d’Anges 9 rue pêcherie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-11

Frédérick Yvan Manuel Gay, plasticien éventailliste, vous propose de vous initier au métier d’éventailliste !

Atelier Appâts d’Anges 9 rue pêcherie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

Frédérick Yvan Manuel Gay, visual artist and fan-maker, invites you to learn how to become a fan-maker!

