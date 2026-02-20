Atelier d’initiation au modelage d’un bol, avec Pâquerette artisane #20 Journées Européennes des Métiers d’Art Pâquerette Artisane potière Montmeyran

Atelier d’initiation au modelage d’un bol, avec Pâquerette artisane #20 Journées Européennes des Métiers d’Art

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-12 09:30:00

2026-04-11 2026-04-12

Elisa Sabatier, céramiste, vous invite une initiation de modelage d’un bol, pour adulte ou enfant (sur inscription obligatoire).

Pâquerette Artisane potière 591 chemin des Chaux Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 12 43 02 paquerette.artisane@protonmail.com

English :

Ceramist Elisa Sabatier invites you to take part in an introductory bowl-modeling class for adults and children (registration required).

