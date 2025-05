Atelier d’initiation au modelage – Atelier Autres Terres Tanis, 17 mai 2025 14:00, Tanis.

Manche

Atelier d’initiation au modelage Atelier Autres Terres 6 rue Bellevue Tanis Manche

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

À travers l’apprentissage d’une technique particulière au choix (à la plaque, aux colombins, dans la masse) venez faire vos premiers pas dans l’univers du volume et modeler un univers particulier à partir de vos propres croquis ou à l’aide de thèmes proposés. Bas relief, objet ou sculpture, selon votre niveau, vos centres d’intérêts et votre curiosité, différentes formes de modelage pourront êtres expérimentées.

Atelier Autres Terres 6 rue Bellevue

Tanis 50170 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27 atelier.autresterres@laposte.net

English : Atelier d’initiation au modelage

By learning a particular technique of your choice (plate, pellet, block), take your first steps into the world of volume and model a particular universe based on your own sketches or using suggested themes. Bas relief, object or sculpture depending on your level, interests and curiosity, you’ll be able to experiment with different forms of modeling.

German :

Durch das Erlernen einer bestimmten Technik (mit der Platte, mit Hämmern, in der Masse) machen Sie Ihre ersten Schritte in der Welt des Volumens und modellieren Sie eine besondere Welt anhand Ihrer eigenen Skizzen oder mit Hilfe der vorgeschlagenen Themen. Je nach Ihrem Niveau, Ihren Interessen und Ihrer Neugierde können Sie verschiedene Formen des Modellierens ausprobieren.

Italiano :

Imparando una tecnica particolare a vostra scelta (lastra, pallina, blocco), muoverete i primi passi nel mondo dei volumi e modellerete un universo particolare sulla base dei vostri schizzi o dei temi suggeriti. Rilievo, oggetto o scultura, a seconda del livello, degli interessi e della curiosità, si possono sperimentare diverse forme di modellazione.

Espanol :

Aprendiendo una técnica de su elección (plancha, bolita, bloque), dé sus primeros pasos en el mundo del volumen y modele un universo particular a partir de sus propios bocetos o utilizando temas propuestos. Bajo relieve, objeto o escultura, en función de su nivel, sus intereses y su curiosidad, podrá probar diferentes formas de modelado.

