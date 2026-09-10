Atelier d’initiation au montage Mashup et visites de cabines de projection, La Fauvette, Neuilly-Plaisance

Informations pratiques

Atelier d’initiation au montage Mashup et visites de cabines de projection Samedi 19 septembre, 14h30 La Fauvette Seine-Saint-Denis

Gratuit, sans limite de jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Le cinéma en Seine-Saint-Denis se découvre de multiples façons, notamment par l’histoire de son support d’origine : la pellicule argentique. La projection des bobines résiste au temps et coexiste avec les projections numériques grâce à un réseau de projectionnistes et de salles qui entretiennent le matériel de projection et font vivre leurs savoir-faire.

Au programme du cinéma La Fauvette (Neuilly-Plaisance) le samedi 19 septembre :

14h30 : visites du cinéma et des cabines de projection + atelier d’initiation au montage avec la Mashup Box !

L’équipe du cinéma vous invite à découvrir les coulisses de la salle et les cabines de projection. En parallèle des visites, participez à un atelier Mashup Box avec Clément Sabathié, médiateur de Cinémas 93.

Venez découvrir la MashUp Box, un atelier ludique et participatif qui vous invite à s’initier à l’art du montage au cinéma. À partir d’extraits de films, de musiques, de bruitages et de doublages enregistrés en direct, expérimentez les secrets du montage audiovisuel de manière intuitive et créative.

Gratuit et accessible à toutes et tous, cet atelier est une occasion unique de manipuler les images, détourner les sons et laisser libre cours à votre imagination !

La Fauvette Plateau d’Avron – Place de Stalingrad, 93360 Neuilly-Plaisance, France Neuilly-Plaisance 93360 Plateau d’Avron Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 00 11 38 https://www.mairie-neuillyplaisance.com/le-7eme-art-et-le-cinema-la-fauvette-/programme-cinema Stationnement gratuit à proximité

Visite libre et atelier de montage

© Cinéma La Fauvette, Neuilly-Plaisance